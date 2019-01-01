Бытовая техника CENTEK — «Мой Сентек» купить бытовую технику в Краснодаре
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Мультиварка CT-1486 black

«Мультиварка CT-1486 black» купить в интернет-магазине бытовой техники Краснодар. В «Мой Сентек» делать покупки можно в любое время суток – магазин работает без перерыва и выходных.

3511 В наличии
3 511р.
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Микроволновая печь CT-1578

«Микроволновая печь CT-1578» купить в интернет-магазине бытовой техники Краснодар. В «Мой Сентек» делать покупки можно в любое время суток – магазин работает без перерыва и выходных.

5919 В наличии
5 919р.
Отзывы: 0
Вафельница-гриль CT-1451

«Вафельница-гриль CT-1451» купить в интернет-магазине бытовой техники Краснодар. В «Мой Сентек» делать покупки можно в любое время суток – магазин работает без перерыва и выходных.

2600 В наличии
2 600р.
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Кофемолка CT-1354 Black

«Кофемолка CT-1354 Black» купить в интернет-магазине бытовой техники Краснодар. В «Мой Сентек» делать покупки можно в любое время суток – магазин работает без перерыва и выходных.

1684 В наличии
1 684р.
Отзывы: 0
Мясорубка CT-1609 White

«Мясорубка CT-1609 White» купить в интернет-магазине бытовой техники Краснодар. В «Мой Сентек» делать покупки можно в любое время суток – магазин работает без перерыва и выходных.

3191 В наличии
3 191р.
Отзывы: 0
Встраиваемая вытяжка CT-1841 60

«Встраиваемая вытяжка CT-1841 60» купить в интернет-магазине бытовой техники Краснодар. В «Мой Сентек» делать покупки можно в любое время суток – магазин работает без перерыва и выходных.

6372 В наличии
6 372р.
Отзывы: 0
Холодильник CT-1700 47

«Холодильник CT-1700 47» купить в интернет-магазине бытовой техники Краснодар. В «Мой Сентек» делать покупки можно в любое время суток – магазин работает без перерыва и выходных.

9622 В наличии
9 622р.

Купить бытовую технику Centek в Краснодаре

Хотите облегчить свой быт или выбираете подарок дорогому человеку? Изучите наш ассортимент! В интернет-магазине «Мой Сентек» вы найдете всю необходимую для комфорта бытовую и климатическую технику. Мы реализуем товары бренда Centek – качественные, долговечные и недорогие.

Почему Сентек?

Продукцию этой компании выбирают жители России и других стран, поскольку главное её преимущество – идеальное соотношение цены и качества. Производитель создает бытовую и климатическую технику, которая исправно работает годами. При этом её стоимость не шокирует покупателей, напротив – приятно удивляет.

За годы существования компания Centek завоевала доверие у жителей разных стран. И часто можно встретить на просторах интернета положительные отзывы о продукции данного бренда.

Вся продукция, представленная на сайте, сертифицирована, на каждый товар предоставляется гарантия. Мы знаем, что Сентек не подведёт, поэтому готовы поручиться за каждую модель, а в случае, если прибор не работает – взять его обратно и вернуть покупателю деньги или отремонтировать его.

В чём преимущества нашего интернет-магазина?

«Мой Сентек» нравится покупателям, потому что здесь:

  1. Широкий ассортимент товаров. Можно выбрать любую бытовую или климатическую технику для дома и офиса. Модели отличаются между собой количеством функций, дизайном, габаритами, стоимостью – просто выбирайте предпочтительный вариант по фото и описанию.
  2. Удобная навигация. Если вы не хотите просматривать весь каталог, перейдите в определенную категорию. Или введите название прибора в строку поиска вверху страницы. Также вы можете сортировать товары, например, по возрастанию цены, популярности среди покупателей и пр.
  3. Официальный сайт - демократичные цены. Мы не завышаем стоимость продукции, поэтому она доступна людям с разным уровнем дохода. Есть как дешевые модели с небольшим количеством опций, так и немного дороже – многофункциональные устройства.
  4. Действует гарантия производителя. Она распространяется на всю бытовую и климатическую технику «Сентек».
  5. Быстрая доставка. По Краснодару – нашей курьерской службой, в другие города РФ – выбранной транспортной компанией.
  6. Удобная оплата. Наличный и безналичный расчет. Можно оплатить покупку электронными деньгами.
  7. Заказ в любое время суток. Наш менеджер свяжется с вами для подтверждения заявки максимально оперативно.

Изучайте ассортимент прямо сейчас, и если возникнут вопросы – обращайтесь к консультанту интернет-магазина.

Как сделать заказ?

Всё просто:

  • переходите в категорию с необходимой бытовой техникой;
  • по описанию и фото выбирайте модель;
  • понравившийся вариант добавляйте в корзину и заполняйте онлайн-форму.

Многие жители Краснодара и края, а также других регионов России уже сделали заказ в интернет-магазине «Мой Сентек» и остались довольны покупкой. Выбирайте и вы бытовую и климатическую технику прямо сейчас!

Отзывы
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Валерия Семилетова
Валерия Семилетова

После покупки чоппера в «Мой Сентек» любую технику стараемся покупать только у них. Всё это потому, что у них лучшее качество техники, ну и цены приятные, что не мало важно. Теперь в планах приобрести телевизор и утюг. Компании мы доверяем и вам советуем!

Дмитрий Михальченков
Дмитрий Михальченков

Нашли у «Мой Сентек» просто супер крутецкую шашлычницу. Для большой семьи – очень полезная вещь! Очень любим в летние деньки выезжать на природу и жарить шашлычок. Большой плюс у нее это то, что ее можно повсюду таскать с собой, но там есть и ещё куча современных наворотов, в которых мы пока не разобрались. Спасибо!

Арина Голубева
Арина Голубева

Благодаря магазину Мой Сентек теперь каждое утро радую свою семью свежими вафлями. Приобрели на днях у них современную вафельницу, очень довольны. Самое приятное то, что именно у них нашли модель, которая имеет кучу дополнительных возможностей, но при этом по вполне приятной цене. Так что советую.

Инесса Жербина
Инесса Жербина

Купили у компании Мой Сентек на днях тостер. Хочу отметить, что у компании очень большой выбор, так что долго не могли определиться. Но в итоге остановились на модели, которая идеально подходила нам по всем параметрам, ну и конечно же по цене. Спасибо большое!

Новости
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Холодильники с одной и двумя камерами, многодверные, для вина, встраиваемые и многие другие – «Мой Сентек»

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Масляные радиаторы - бесшумные и мобильные

Масляные радиаторы, представленные в каталоге интернет-магазина «Мой Сентек», прослужат вам долго – мы продаём только качественные товары. При этом цены на них у нас такие же, как если бы вы лично приобрели один из приборов непосредственно у производителя.

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Нужно быстро нагреть комнату? Обратите внимание на тепловентиляторы Centek

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Микроволновая печь Centek не вредит окружающей среде

Белые и чёрные, с поворотными выключателями и кнопками, объёмом 17 и 20 литров, с 6 и 9 режимами приготовления, со стандартным и эксклюзивным дизайнерским оформлением – в каталоге есть модели на любой вкус и кошелёк. Микроволновая печь Centek не вредит окружающей среде.

Самый вкусный хлеб – это, конечно, домашний. А булочки, куличи, кексы?

«Мой Сентек» продаёт только самые качественные и ходовые модели хлебопечей. Они имеют антипригарное покрытие внутри, нескользящие ножки, теплоизолированный корпус, крюк для вынимания пекарной камеры, меню на русском языке, издают звуковой сигнал готовности.

Заказывайте для себя эту «скатерть-самобранку» на сайте «Мой Сентек»

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Фритюрницы от Centek

Вы находитесь в разделе каталога «Мой Сентек», который интересен тем, кто любит картофель-фри, куриные крылышки, как в кафе с фаст-фудом, чипсы собственного приготовления и множество других вкусностей. Получить золотистую корочку можно, только погрузив продукты под большой слой растительного жира.

Как сделать вкусные и красивые бельгийские, венские, тонкие вафли?

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Идеальные блины можно получить только при помощи современной техники Centek

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Бутерброды – ваше всё? Значит, вы попали на нужную страницу

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Одним из эффективных способов консервации продуктов является их сушка

Одним из эффективных способов консервации продуктов является их сушка. Однако под палящим солнцем, на пыльной улице или под пристальным присмотром мух избавляться от влаги в овощах, фруктах и травах – не самый лучший вариант.

«Мой Сентек» предлагает приобрести газовую плитку для дачи, временного проживания в доме или квартире

«Мой Сентек» предлагает приобрести газовую плитку для дачи, временного проживания в доме или квартире без подключения к магистральному газопроводу. Данная техника также пригодится тем, кто хочет питаться горячими блюдами в рабочее время.

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